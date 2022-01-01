новое видео FALLEN SANCTUARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Terranova", релиз которого состоялся 24 июня на AFM Records. Группа основана музыкантами Serenity и Temperance.
Marco Pastorino: "Now And Forever" — это идеальное сочетание нашей любви к пауэр-металу и грандиозных хоровых партий с запоминающимися мелодиями. Если вы поклонник гитарных соло и скорости, эта песня для вас! Нам не терпится появиться на сцене, чтобы сыграть этот трек!"
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