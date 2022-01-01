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Новое видео FALLEN SANCTUARY



новое видео FALLEN SANCTUARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Terranova", релиз которого состоялся 24 июня на AFM Records. Группа основана музыкантами Serenity и Temperance.



Marco Pastorino: "Now And Forever" — это идеальное сочетание нашей любви к пауэр-металу и грандиозных хоровых партий с запоминающимися мелодиями. Если вы поклонник гитарных соло и скорости, эта песня для вас! Нам не терпится появиться на сцене, чтобы сыграть этот трек!"







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