Новое видео EVIL INVADERS



"Sledgehammer Justice", новое видео группы EVIL INVADERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shattering Reflection, выходящего первого апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Jewel Case

- 1LP Sleeve Black

- 1LP Sleeve Marbled Black & Blue - limited to 300 copies worldwide

- Shirt & Jewel Case Bundle

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"Hissing In Crescendo"

"Die For Me"

"In Deepest Black"

"Sledgehammer Justice"

"Forgotten Memories"

"Realm of Shadows"

"Eternal Darkness"

"My World"

"Aeon"

"The Circle"







