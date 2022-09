6 сен 2022



Профессиональное видео полного выступления EVIL INVADERS



Профессиональное видео полного выступления EVIL INVADERS, состоявшегося в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Hissing in Crescendo"

"Mental Penitentiary"

"As Life Slowly Fades"

"In Deepest Black"

"Sledgehammer Justice"

"Tortured By The Beast"

"Broken Dreams In Isolation"

"Feed Me Violence"

"Die For Me"

"Raising Hell"







