30 мар 2022



Новое видео EVIL INVADERS



"Die For Me", новое видео группы EVIL INVADERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shattering Reflection, выходящего первого апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Jewel Case

- 1LP Sleeve Black

- 1LP Sleeve Marbled Black & Blue - limited to 300 copies worldwide

- Shirt & Jewel Case Bundle

- Digital Full Length Album



Трек-лист:



"Hissing In Crescendo"

"Die For Me"

"In Deepest Black"

"Sledgehammer Justice"

"Forgotten Memories"

"Realm of Shadows"

"Eternal Darkness"

"My World"

"Aeon"

"The Circle" http://www.evilinvaders.be/







+1 -0



( 2 ) просмотров: 160