25 фев 2022



Переиздание X-WILD выйдет весной



Первого апреля на пурпурно/черном виниле и в цифровом варианте состоится выпуск первого альбома X-WILD So What!



Трек-лист:



"Can't Tame The Wild"

"Dealing With The Devil"

"Scarred To The Bone"

"Wild Frontier"

"Skybolter"

"Beastmaster"

"Kid Racer"

"Into The Light"

"Freeway Devils"

"Mystica Deamonica"

"Thousand Guns"

"Different, (So What)"







