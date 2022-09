Переиздание X-WILD выйдет осенью

сегодня



14 октября на ROAR! Rock Of Angels Records состоится выпуск переиздания альбома X-WILD Monster Effect, который будет доступен на CD, в цифровом варианте и на виниле желтого цвета тиражом в 300 копий:



“Wild Knight”

“Souls Of Sin”

“Theater Of Blood”

“Heads Held High”

“Dr. Sardonicus”

“Sinners Are Winners”

“Monster Effect”

“Serpents Kiss”

“Sons Of Darkness”

“D.Y.T.W.A.C.”

“King Of Speed”



Состав X - Wild:



Jens Becker (ex-Running Wild, currently in Grave Digger) - Bass

Axel Morgan (ex-Running Wild) - Guitars

Stefan Schwarzmann (ex-Running Wild, ex-U.D.O., ex-Accept) - Drums

Frank Knight – Vocals







