Переиздание X-WILD выйдет летом



ROAR! Rock Of Angels Records сообщили, что 14 июля на CD, двойном виниле и в цифровом варианте состоится выпуск переиздания альбома X-WILD "Savageland":



“Savageland (Intro)”

“Braveheart”

“Savageland”

“Born For War”

“Murder In Thy Name”

“Children Of The Underground”

“Dragonslair”

“Die Like A Man”

“Field Of Blackbirds”

“Clash Of The Titans”

“Hunting The Damned”

“Chaos Ends”







