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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 15
*MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х» 15
*Новое видео SCORPIONS 14
[= ||| все новости группы



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Kaipa

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|||| сегодня

Новый альбом KAIPA выйдет весной



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KAIPA выпустят новую работу, получившую название "Urskog", 29 апреля на CD, в цифровом варианте и на двойном виниле + CD.

Sweden's KAIPA To Release Urskog Album In April




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