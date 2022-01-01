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Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
9
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots"
8
Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»
8
ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS
8
TESTAMENT готовят балладу
7
FLOOR JANSEN десять лет в NIGHTWISH
7
Фраза, имя группы
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Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI...
19
Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д...
12
SERJ TANKIAN работает над книгой
9
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ...
9
SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE
8
все новости группы
Kaipa
Швеция
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.kaipa.info
Myspace:
http://www.myspace.com/kaipa
Facebook:
https://www.facebook.com/Kaipa.music
11 окт 2022
:
Альбом KAIPA выйдет на виниле
3 май 2022
:
Новая песня KAIPA
6 апр 2022
:
Видео с текстом от KAIPA
28 фев 2022
:
Новый альбом KAIPA выйдет весной
27 окт 2014
:
Видео с текстом от KAIPA
8 фев 2010
:
Семплы нового альбома KAIPA
18 янв 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома KAIPA
23 апр 2007
:
Гитарист SCAR SYMMETRY принял участие в работе над новым альбомом KAIPA
сегодня
Альбом KAIPA выйдет на виниле
Девятого декабря впервые в истории состоится выход виниловой версии альбома KAIPA "Notes From The Past".
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Сообщений нет