Новая песня KAIPA



“Wilderness Excursion”, новая песня группы KAIPA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Urksog", выход которого состоялся 29 апреля.



Трек-лист:



The Frozen Dead Of The Night (18:52)

In A World Of Pines (10:04)

Urskog (07:57)

Wilderness Excursion (08:57)

In The Wastelands Of My Mind (06:13)

The Bitter Setting Sun (15:20)







