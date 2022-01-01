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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
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Skills

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Музыканты NIGHT RANGER и MR. BIG в SKILLS



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"Stop The World", новое видео группы SKILLS, в состав которой входят Brad Gillis (NIGHT RANGER, OZZY OSBOURNE), Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), David Huff (GIANT) и Renan Zonta (ELECTRIC MOB), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Different Worlds", выходящего 13 мая на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Escape Machine

02. Blame It On The Night

03. Different Worlds

04. Losing The Track

05. Writings On The Wall

06. Show Me The Way

07. Just When I Needed You

08. Need To Fall

09. Stop The World

10. Hearts Of Stone

11. Don't Break My Heart

NIGHT RANGER's BRAD GILLIS And MR. BIG's BILLY SHEEHAN Launch New Project SKILLS





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