Музыканты NIGHT RANGER и MR. BIG в SKILLS

"Stop The World", новое видео группы SKILLS, в состав которой входят Brad Gillis (NIGHT RANGER, OZZY OSBOURNE), Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), David Huff (GIANT) и Renan Zonta (ELECTRIC MOB), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Different Worlds", выходящего 13 мая на Frontiers Music Srl.
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