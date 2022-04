сегодня



"Blame It On The Night', новое видео группы SKILLS, в состав которой входят Brad Gillis (NIGHT RANGER, OZZY OSBOURNE), Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), David Huff (GIANT) и Renan Zonta (ELECTRIC MOB), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Different Worlds", выходящего 13 мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Escape Machine



02. Blame It On The Night



03. Different Worlds



04. Losing The Track



05. Writings On The Wall



06. Show Me The Way



07. Just When I Needed You



08. Need To Fall



09. Stop The World



10. Hearts Of Stone



11. Don't Break My Heart







