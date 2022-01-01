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Skills

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|||| 15 мар 2022

Новое видео SKILLS



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“Just When I Needed You”, новое видео группы SKILLS, в состав которой входят Brad Gillis (NIGHT RANGER, OZZY OSBOURNE), Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS, SONS OF APOLLO), David Huff (GIANT) и Renan Zonta (ELECTRIC MOB), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Different Worlds", выходящего 13 мая на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Escape Machine

02. Blame It On The Night

03. Different Worlds

04. Losing The Track

05. Writings On The Wall

06. Show Me The Way

07. Just When I Needed You

08. Need To Fall

09. Stop The World

10. Hearts Of Stone

11. Don't Break My Heart

SKILLS Feat. MR. BIG, NIGHT RANGER, GIANT, ELECTRIC MOB Members Release Second Single вЂњJust When I Needed YouвЂќ




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