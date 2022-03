сегодня



Новое видео PURE REASON REVOLUTION



"New Kind of Evil", новое видео группы PURE REASON REVOLUTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Above Cirrus, выходящего шестого мая на InsideOutMusic:



"Our Prism"

"New Kind Of Evil"

"Phantoms"

"Cruel Deliverance"

"Scream Sideways"

"Dead Butterfly"

"Lucid"







