сегодня



Новое видео PURE REASON REVOLUTION



"Phantoms", новое видео группы PURE REASON REVOLUTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Above Cirrus", выходящего шестого мая на InsideOutMusic.



Трек-лист:



"Our Prism"

"New Kind Of Evil"

"Phantoms"

"Cruel Deliverance"

"Scream Sideways"

"Dead Butterfly"

"Lucid"







+0 -0



просмотров: 170