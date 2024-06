сегодня



Новое видео PURE REASON REVOLUTION



"Dig Till You Die", новое видео группы PURE REASON REVOLUTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Coming Up To Consciousness, выход которого намечен на шестое сентября на InsideOutMusic:



"Prelude: Coming up to Consciousness"

"Dig Till You Die"

"Interlude 1"

"Betrayal"

"The Gallows"

"Interlude 2"

"Useless Animal"

"Interlude 3"

"Worship"

"Interlude 4"

"Bend the Earth"

"Lifeless Creature"

"Interlude 5"

"As We Disappear"







+0 -0



просмотров: 111