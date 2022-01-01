HATESPHERE нашли вокалиста

HATESPHERE сообщили о том, что новым вокалистом группы стал Mathias Uldall:
«Как некоторые из вас, возможно, уже заметили, в эти выходные на сцене с нами был новый красавец-вокалист. После долгой работы с Michael в качестве резервного вокалиста мы, наконец, остановились на кандидатуре постоянного участника.
Так что поприветствуйте в нашем составе Mathias'a Uldall'a из датской группы Royal Deceit. Мы с нетерпением ждем возможности разделить с ним сцену на долгие годы. Большое спасибо Michael за то, что помог нам в трудную минуту. Теперь пришло время писать новую музыку и отправляться в путь!»
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