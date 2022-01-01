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*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Hatesphere

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14 мар 2022 : 		 HATESPHERE нашли вокалиста

20 апр 2018 : 		 HATESPHERE подписали контракт со SCARLET RECORDS

18 апр 2018 : 		 Закулисные съёмки из японского тура HATESPHERE

10 окт 2017 : 		 Концертное видео HATESPHERE

15 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от HATESPHERE

3 ноя 2015 : 		 Новое видео HATESPHERE

9 окт 2015 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

27 сен 2015 : 		 Новый альбом HATESPHERE выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 HATESPHERE отправились в студию

6 мар 2015 : 		 HATESPHERE начали сочинение

9 фев 2015 : 		 Альбомы ILLDISPOSED, INVOCATOR, HATESPHERE выйдут на виниле

12 сен 2014 : 		 Новое видео HATESPHERE

3 дек 2013 : 		 "Murderlust" HATESPHERE вышел на виниле

13 сен 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

28 авг 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

9 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE

2 авг 2013 : 		 HATESPHERE на MASSACRE RECORDS

7 май 2013 : 		 HATESPHERE приступили к записи альбома

8 янв 2013 : 		 Новое видео HATESPHERE

15 ноя 2012 : 		 Новое видео HATESPHERE

24 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

6 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

25 авг 2011 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

1 авг 2011 : 		 Детали нового альбома HATESPHERE

29 май 2011 : 		 Новый басист HATESPHERE

28 апр 2011 : 		 HATESPHERE начнут запись в июне
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|||| 14 мар 2022

HATESPHERE нашли вокалиста



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HATESPHERE сообщили о том, что новым вокалистом группы стал Mathias Uldall:

«Как некоторые из вас, возможно, уже заметили, в эти выходные на сцене с нами был новый красавец-вокалист. После долгой работы с Michael в качестве резервного вокалиста мы, наконец, остановились на кандидатуре постоянного участника.

Так что поприветствуйте в нашем составе Mathias'a Uldall'a из датской группы Royal Deceit. Мы с нетерпением ждем возможности разделить с ним сцену на долгие годы. Большое спасибо Michael за то, что помог нам в трудную минуту. Теперь пришло время писать новую музыку и отправляться в путь!»



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