HATESPHERE завершают работу над альбомом



HATESPHERE опубликовали следующее сообщение:



«В настоящее время мы завершаем запись нашего нового альбома в студии Antfarm Studios с давним другом и продюсером Tue Madsen (Sick Of It All, Dark Tranquillity, The Haunted, Heaven Shall Burn, Aborted). На альбоме впервые появился наш новый вокалист, Mathias Uldall, который присоединился к нам в начале 2022 года. Песни круты как никогда, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться некоторыми из них с вами и случится это в самое ближайшее время!»







