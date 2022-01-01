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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Hatesphere

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21 дек 2022 : 		 HATESPHERE завершают работу над альбомом

14 мар 2022 : 		 HATESPHERE нашли вокалиста

20 апр 2018 : 		 HATESPHERE подписали контракт со SCARLET RECORDS

18 апр 2018 : 		 Закулисные съёмки из японского тура HATESPHERE

10 окт 2017 : 		 Концертное видео HATESPHERE

15 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от HATESPHERE

3 ноя 2015 : 		 Новое видео HATESPHERE

9 окт 2015 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

27 сен 2015 : 		 Новый альбом HATESPHERE выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 HATESPHERE отправились в студию

6 мар 2015 : 		 HATESPHERE начали сочинение

9 фев 2015 : 		 Альбомы ILLDISPOSED, INVOCATOR, HATESPHERE выйдут на виниле

12 сен 2014 : 		 Новое видео HATESPHERE

3 дек 2013 : 		 "Murderlust" HATESPHERE вышел на виниле

13 сен 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

28 авг 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

9 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE

2 авг 2013 : 		 HATESPHERE на MASSACRE RECORDS

7 май 2013 : 		 HATESPHERE приступили к записи альбома

8 янв 2013 : 		 Новое видео HATESPHERE

15 ноя 2012 : 		 Новое видео HATESPHERE

24 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

6 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

25 авг 2011 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

1 авг 2011 : 		 Детали нового альбома HATESPHERE

29 май 2011 : 		 Новый басист HATESPHERE
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HATESPHERE завершают работу над альбомом



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HATESPHERE опубликовали следующее сообщение:

«В настоящее время мы завершаем запись нашего нового альбома в студии Antfarm Studios с давним другом и продюсером Tue Madsen (Sick Of It All, Dark Tranquillity, The Haunted, Heaven Shall Burn, Aborted). На альбоме впервые появился наш новый вокалист, Mathias Uldall, который присоединился к нам в начале 2022 года. Песни круты как никогда, и мы не можем дождаться, чтобы поделиться некоторыми из них с вами и случится это в самое ближайшее время!»

HATESPHERE Are Wrapping Up New Album Recordings - "The Songs Kick Ass Like Never Before"




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