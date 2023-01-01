Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*David Ellefson спел в DIETH 18
*Новое видео ACCEPT 17
*Новая песня IMMORTAL 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 15
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*David Ellefson спел в DIETH 18
*Новое видео ACCEPT 17
*Новая песня IMMORTAL 17
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
[= ||| все новости группы



*

Hatesphere

*



31 май 2023 : 		 Демонстрационное видео HATESPHERE

3 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HATESPHERE

16 фев 2023 : 		 Новое видео HATESPHERE

21 дек 2022 : 		 HATESPHERE завершают работу над альбомом

14 мар 2022 : 		 HATESPHERE нашли вокалиста

20 апр 2018 : 		 HATESPHERE подписали контракт со SCARLET RECORDS

18 апр 2018 : 		 Закулисные съёмки из японского тура HATESPHERE

10 окт 2017 : 		 Концертное видео HATESPHERE

15 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от HATESPHERE

3 ноя 2015 : 		 Новое видео HATESPHERE

9 окт 2015 : 		 Тизер нового альбома HATESPHERE

27 сен 2015 : 		 Новый альбом HATESPHERE выйдет в ноябре

7 авг 2015 : 		 HATESPHERE отправились в студию

6 мар 2015 : 		 HATESPHERE начали сочинение

9 фев 2015 : 		 Альбомы ILLDISPOSED, INVOCATOR, HATESPHERE выйдут на виниле

12 сен 2014 : 		 Новое видео HATESPHERE

3 дек 2013 : 		 "Murderlust" HATESPHERE вышел на виниле

13 сен 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

28 авг 2013 : 		 Новая песня HATESPHERE

9 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE

2 авг 2013 : 		 HATESPHERE на MASSACRE RECORDS

7 май 2013 : 		 HATESPHERE приступили к записи альбома

8 янв 2013 : 		 Новое видео HATESPHERE

15 ноя 2012 : 		 Новое видео HATESPHERE

24 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE

6 сен 2011 : 		 Новая песня HATESPHERE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Демонстрационное видео HATESPHERE



zoom
HATESPHERE опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Gravedigger", включённой в альбом "Hatred Reborn".

HATESPHERE Release




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 118

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом