×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
David Ellefson спел в DIETH
18
Новое видео ACCEPT
17
Новая песня IMMORTAL
17
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
17
IRON MAIDEN открыли европейский тур
15
Профессиональное видео с выступления METALLICA
14
ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме
12
Новая песня FOO FIGHTERS
12
Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG...
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
David Ellefson спел в DIETH
18
Новое видео ACCEPT
17
Новая песня IMMORTAL
17
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
17
все новости группы
Hatesphere
Дания
Death Metal
Thrash Metal
http://www.hatesphere.com
Myspace:
http://www.myspace.com/hatesphere
Facebook:
https://www.facebook.com/hatesphere666
31 май 2023
:
Демонстрационное видео HATESPHERE
3 мар 2023
:
Видео с текстом от HATESPHERE
16 фев 2023
:
Новое видео HATESPHERE
21 дек 2022
:
HATESPHERE завершают работу над альбомом
14 мар 2022
:
HATESPHERE нашли вокалиста
20 апр 2018
:
HATESPHERE подписали контракт со SCARLET RECORDS
18 апр 2018
:
Закулисные съёмки из японского тура HATESPHERE
10 окт 2017
:
Концертное видео HATESPHERE
15 ноя 2015
:
Видео с текстом от HATESPHERE
3 ноя 2015
:
Новое видео HATESPHERE
9 окт 2015
:
Тизер нового альбома HATESPHERE
27 сен 2015
:
Новый альбом HATESPHERE выйдет в ноябре
7 авг 2015
:
HATESPHERE отправились в студию
6 мар 2015
:
HATESPHERE начали сочинение
9 фев 2015
:
Альбомы ILLDISPOSED, INVOCATOR, HATESPHERE выйдут на виниле
12 сен 2014
:
Новое видео HATESPHERE
3 дек 2013
:
"Murderlust" HATESPHERE вышел на виниле
13 сен 2013
:
Новая песня HATESPHERE
28 авг 2013
:
Новая песня HATESPHERE
9 авг 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE
2 авг 2013
:
HATESPHERE на MASSACRE RECORDS
7 май 2013
:
HATESPHERE приступили к записи альбома
8 янв 2013
:
Новое видео HATESPHERE
15 ноя 2012
:
Новое видео HATESPHERE
24 сен 2011
:
Новая песня HATESPHERE
6 сен 2011
:
Новая песня HATESPHERE
25 авг 2011
:
Тизер нового альбома HATESPHERE
1 авг 2011
:
Детали нового альбома HATESPHERE
29 май 2011
:
Новый басист HATESPHERE
28 апр 2011
:
HATESPHERE начнут запись в июне
2 июл 2010
:
Новый вокалист в HATESPHERE
25 фев 2010
:
HATESPHERE расстались с вокалистом
13 май 2009
:
Виниловая версия нового альбома HATESPHERE выйдет в мае
30 мар 2009
:
Новое видео HATESPHERE без цензуры
23 мар 2009
:
Семплы нового альбома HATESPHERE
17 фев 2009
:
Цензурная версия нового видео HATESPHERE
26 янв 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома HATESPHERE
28 ноя 2008
:
Песня HATESPHERE в датском фильме
10 ноя 2008
:
HATESPHERE заканчивают работу над новым альбомом
7 окт 2008
:
HATESPHERE отправляются в студию
26 фев 2008
:
HATESPHERE выиграли национальную награду
21 ноя 2007
:
HATESPHERE объявили имя нового вокалиста
1 окт 2007
:
HATESPHERE расстались с вокалистом и отменили европейский тур
13 авг 2007
:
Доступно новое видео HATESPHERE
24 июл 2007
:
HATESPHERE закончили работу над новым видеоклипом
10 янв 2007
:
HATESPHERE обнародовали название нового альбома
31 окт 2006
:
HATESPHERE: новый альбом в апреле
7 сен 2006
:
HATESPHERE: Видеоклип "Reaper Of Life" в сети
сегодня
Демонстрационное видео HATESPHERE
HATESPHERE опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение композиции "Gravedigger", включённой в альбом "Hatred Reborn".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 118
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет