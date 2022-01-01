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*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Mercenary

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15 мар 2022 : 		 Новая песня MERCENARY

18 апр 2020 : 		 Новое видео MERCENARY

21 мар 2020 : 		 MERCENARY выпустили новый сингл

13 май 2014 : 		 Новое видео MERCENARY

25 июл 2013 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

20 июл 2013 : 		 Семплы новых песен MERCENARY

9 июл 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

31 май 2013 : 		 Видео с текстом от MERCENARY

24 май 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

20 май 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MERCENARY

30 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома MERCENARY

31 янв 2013 : 		 Новое видео MERCENARY

24 дек 2012 : 		 Новое видео MERCENARY

18 май 2012 : 		 MERCENARY работают над новым материалом; видео о визите в Россию

1 фев 2012 : 		 MERCENARY подтвердили российские даты

18 мар 2011 : 		 Фронтмен MERCENARY о туре с SYMPHONY X/NEVERMORE

15 фев 2011 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

9 фев 2011 : 		 Две новые песни MERCENARY

1 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома MERCENARY

25 янв 2011 : 		 Американская версия нового альбома MERCENARY выйдет с бонусом

19 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MERCENARY

24 дек 2010 : 		 Новая песня MERCENARY

12 дек 2010 : 		 Премьера новой песни MERCENARY на радио

11 ноя 2010 : 		 MERCENARY на NOISEART RECORDS

17 авг 2010 : 		 MERCENARY завершили работу над альбомом

6 янв 2010 : 		 MERCENARY анонсировали новый состав
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|||| сегодня

Новая песня MERCENARY



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'Where Darkened Souls Belong', новая песня группы MERCENARY, доступна для прослушивания ниже.




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