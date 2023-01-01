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*Бывший из JUDAS PRIEST: «Что этот поц Ian Hill позволяет в м... 83
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 24
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Mercenary

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21 сен 2023 : 		 Новое видео MERCENARY

10 авг 2023 : 		 Новое видео MERCENARY

16 июл 2023 : 		 Новая песня MERCENARY

15 мар 2022 : 		 Новая песня MERCENARY

18 апр 2020 : 		 Новое видео MERCENARY

21 мар 2020 : 		 MERCENARY выпустили новый сингл

13 май 2014 : 		 Новое видео MERCENARY

25 июл 2013 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

20 июл 2013 : 		 Семплы новых песен MERCENARY

9 июл 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

31 май 2013 : 		 Видео с текстом от MERCENARY

24 май 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

20 май 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MERCENARY

30 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома MERCENARY

31 янв 2013 : 		 Новое видео MERCENARY

24 дек 2012 : 		 Новое видео MERCENARY

18 май 2012 : 		 MERCENARY работают над новым материалом; видео о визите в Россию

1 фев 2012 : 		 MERCENARY подтвердили российские даты

18 мар 2011 : 		 Фронтмен MERCENARY о туре с SYMPHONY X/NEVERMORE

15 фев 2011 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

9 фев 2011 : 		 Две новые песни MERCENARY

1 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома MERCENARY

25 янв 2011 : 		 Американская версия нового альбома MERCENARY выйдет с бонусом

19 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MERCENARY

24 дек 2010 : 		 Новая песня MERCENARY

12 дек 2010 : 		 Премьера новой песни MERCENARY на радио
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|||| 21 сен 2023

Новое видео MERCENARY



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"Beyond The Waves"", новое видео MERCENARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soundtrack For The End Times", выход которого намечен на 22 сентября на NoiseArt Records.

MERCENARY Release "Beyond The Waves" Single And Music Video




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