21 сен 2023



Новое видео MERCENARY



"Beyond The Waves"", новое видео MERCENARY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soundtrack For The End Times", выход которого намечен на 22 сентября на NoiseArt Records.







