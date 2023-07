сегодня



Новая песня MERCENARY



Heart Of The Numb - Feat. Matt Heafy, новая песня группы MERCENARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soundtrack For The End Times", выход которого намечен на 22 сентября на NoiseArt Records. http://www.mercenary.dk







