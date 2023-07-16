×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
39
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
34
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
26
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом
22
OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip
17
Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ...
17
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое
14
Новое видео DOGMA
13
Вокалиста LAMB OF GOD постригли
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
39
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
34
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
26
Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом
22
все новости группы
Mercenary
Дания
Death Metal
http://www.mercenary.dk
Myspace:
http://www.myspace.com/mercenarydenmark
Facebook:
https://www.facebook.com/MercenaryOfficial/
16 июл 2023
:
Новая песня MERCENARY
15 мар 2022
:
Новая песня MERCENARY
18 апр 2020
:
Новое видео MERCENARY
21 мар 2020
:
MERCENARY выпустили новый сингл
13 май 2014
:
Новое видео MERCENARY
25 июл 2013
:
Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания
20 июл 2013
:
Семплы новых песен MERCENARY
9 июл 2013
:
Новая песня MERCENARY
31 май 2013
:
Видео с текстом от MERCENARY
24 май 2013
:
Новая песня MERCENARY
20 май 2013
:
Трек-лист нового альбома MERCENARY
30 апр 2013
:
Обложка нового альбома MERCENARY
31 янв 2013
:
Новое видео MERCENARY
24 дек 2012
:
Новое видео MERCENARY
18 май 2012
:
MERCENARY работают над новым материалом; видео о визите в Россию
1 фев 2012
:
MERCENARY подтвердили российские даты
18 мар 2011
:
Фронтмен MERCENARY о туре с SYMPHONY X/NEVERMORE
15 фев 2011
:
Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания
9 фев 2011
:
Две новые песни MERCENARY
1 фев 2011
:
Трейлер нового альбома MERCENARY
25 янв 2011
:
Американская версия нового альбома MERCENARY выйдет с бонусом
19 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома MERCENARY
24 дек 2010
:
Новая песня MERCENARY
12 дек 2010
:
Премьера новой песни MERCENARY на радио
11 ноя 2010
:
MERCENARY на NOISEART RECORDS
17 авг 2010
:
MERCENARY завершили работу над альбомом
6 янв 2010
:
MERCENARY анонсировали новый состав
13 ноя 2009
:
MERCENARY расстались с ударником, вокалистом и клавишником
12 фев 2009
:
Новое видео MERCENARY
21 мар 2008
:
Премьера нового клипа MERCENARY
18 мар 2008
:
Вокалист MERCENARY рассказывает о новом альбоме
20 дек 2007
:
MERCENARY завершили работу над новым альбомом
31 окт 2007
:
Вокалист MERCENARY рассказывает о процессе записи
23 окт 2007
:
MERCENARY приступают к записи
22 авг 2007
:
MERCENARY появятся в студии в октябре
19 апр 2007
:
MERCENARY : новый видеоклип в сети
24 фев 2007
:
MERCENARY снимают видео 'My World is Ending'
25 авг 2006
:
Акустическая версия композиции MERCENARY "11 Dreams" в сети
28 июл 2006
:
Новый альбом MERCENARY выйдет в августе
12 июл 2006
:
MERCENARY: Лимитированное издание нового альбома с DVD
20 июн 2006
:
Вокалист MERCENARY спел на новом альбоме ILLDISPOSED
24 май 2006
:
MERCENARY: Подробности о новом альбоме и новом басисте
26 мар 2006
:
MERCENARY расстались с басистом и занимаются поиском замены
1 мар 2006
:
MERCENARY переиздают два первых альбома
10 фев 2006
:
MERCENARY засядут в студии в марте
сегодня
Новая песня MERCENARY
Heart Of The Numb - Feat. Matt Heafy, новая песня группы MERCENARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soundtrack For The End Times", выход которого намечен на 22 сентября на NoiseArt Records.
http://www.mercenary.dk
+3
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
16 июл 2023
d
debil_[112]
О, наконец-то!
1
просмотров: 467
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).