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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Mercenary

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16 июл 2023 : 		 Новая песня MERCENARY

15 мар 2022 : 		 Новая песня MERCENARY

18 апр 2020 : 		 Новое видео MERCENARY

21 мар 2020 : 		 MERCENARY выпустили новый сингл

13 май 2014 : 		 Новое видео MERCENARY

25 июл 2013 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

20 июл 2013 : 		 Семплы новых песен MERCENARY

9 июл 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

31 май 2013 : 		 Видео с текстом от MERCENARY

24 май 2013 : 		 Новая песня MERCENARY

20 май 2013 : 		 Трек-лист нового альбома MERCENARY

30 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома MERCENARY

31 янв 2013 : 		 Новое видео MERCENARY

24 дек 2012 : 		 Новое видео MERCENARY

18 май 2012 : 		 MERCENARY работают над новым материалом; видео о визите в Россию

1 фев 2012 : 		 MERCENARY подтвердили российские даты

18 мар 2011 : 		 Фронтмен MERCENARY о туре с SYMPHONY X/NEVERMORE

15 фев 2011 : 		 Новый альбом MERCENARY доступен для прослушивания

9 фев 2011 : 		 Две новые песни MERCENARY

1 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома MERCENARY

25 янв 2011 : 		 Американская версия нового альбома MERCENARY выйдет с бонусом

19 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MERCENARY

24 дек 2010 : 		 Новая песня MERCENARY

12 дек 2010 : 		 Премьера новой песни MERCENARY на радио

11 ноя 2010 : 		 MERCENARY на NOISEART RECORDS

17 авг 2010 : 		 MERCENARY завершили работу над альбомом
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Новая песня MERCENARY



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Heart Of The Numb - Feat. Matt Heafy, новая песня группы MERCENARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Soundtrack For The End Times", выход которого намечен на 22 сентября на NoiseArt Records.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 июл 2023
d
debil_[112]
О, наконец-то!
Like!1

просмотров: 467

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