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Из TURBOKILL уходит барабанщик



TURBOKILL опубликовали следующее сообщение:



«С удивлением и огорчением мы узнали, что Nafta хочет покинуть группу по собственному желанию. Мы очень опечалены его решением. После более чем пяти лет совместной работы, множества отличных путешествий и концертов, EP, альбома и бесчисленных приятных моментов пришло время сказать: "Прощай!"



Мы уважаем его решение и желаем ему всего наилучшего в личном, профессиональном и музыкальном плане! Это был потрясающий праздник и честь для нас разделить сцену и наше драгоценное время с ним. Мы по-прежнему едины в дружбе. Скоро увидимся снова за пивом или в гостях у "Braue"! Мы будем очень рады».





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