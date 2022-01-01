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*Новое видео RAMMSTEIN 22
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
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Turbokill

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Из TURBOKILL уходит барабанщик



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TURBOKILL опубликовали следующее сообщение:

«С удивлением и огорчением мы узнали, что Nafta хочет покинуть группу по собственному желанию. Мы очень опечалены его решением. После более чем пяти лет совместной работы, множества отличных путешествий и концертов, EP, альбома и бесчисленных приятных моментов пришло время сказать: "Прощай!"

Мы уважаем его решение и желаем ему всего наилучшего в личном, профессиональном и музыкальном плане! Это был потрясающий праздник и честь для нас разделить сцену и наше драгоценное время с ним. Мы по-прежнему едины в дружбе. Скоро увидимся снова за пивом или в гостях у "Braue"! Мы будем очень рады».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )
15 мар 2022, 12:44
А неплохие такие ноунеймы. Надо альбом заценить.


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