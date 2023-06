сегодня



Новое видео TURBOKILL



"Time To Wake", новое видео группы TURBOKILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vice World:



"The Grand Delusion"

"Vice World"

"War Thunder"

"Pulse Of The Swarm"

"Global Monkey Show"

"Sail With Pirates"

"Turbokill"

"Kill The Lie"

"Don't Deal With The Devil"

"Track N' Spy"

"End Of Days"

"Fortress Of The Universe"







