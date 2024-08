сегодня



Новое видео TURBOKILL



"Go Your Way", новое видео группы TURBOKILL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Champion, выходящего 27 сентября на Steamhammer/SPV:



"Inner Calling"

"A Million Ways"

"Time To Wake"

"Champion"

"Wings Of The Thunder Hawk"

"Tear It Down"

"Go Your Way"

"Mirage Mirror"

"Power Punch"

"Sons Of The Storm"

"Shine On"

"Overcome"







+0 -0



просмотров: 145