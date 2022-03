сегодня



Новый ЕР FATE GEAR выйдет весной



Группа FATE GEAR выпустит новый ЕР, получивший название Killers in the Sky, 27 апреля. В нее войдет семь треков, среди которых один инструментал и кавер-версия "Soldier of Fortune" группы LOUDNESS. http://fategear.jp/











