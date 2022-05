сегодня



Новое видео FATE GEAR



"Live in blood", новое видео FATE GEAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Killers in the Sky”.



Трек-лист:



1.Live in blood

2.Lose my voice

3.isolation

4.Be invincible!

5.天空の比翼

6.The glory (Instrumental)

7.Soldier of fortune (Loudness cover)







+0 -0



просмотров: 145