сегодня



Новое видео FATE GEAR



Unbreakable Wings, новое видео FATE GEAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Killers in the Sky Part 2", выпущенного в ноябре:



1.朱に染まる穹

2.Unbreakable Wings (feat.NANA)

3.雨が紡ぐレクイエム (feat.アマギセーラ)

4.suicidal heart (feat.NANA)

5.Fly for our future (feat.IBUKI)

6.Epilogue (feat.NANA)

7.天空の比翼 (instrumental version)







+1 -0



просмотров: 61