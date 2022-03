сегодня



Переиздание THRESHOLD выйдет весной



25 марта на двойном CD состоится выход переиздания сборника THRESHOLD "The Singles Collection" в оригинале выпущенного в 2009 году. В оригинальном издании было восемь дисков и буклет из 20 страниц, в новом — буклет из 12 страниц.



Трек-лист:



CD 1

“Paradox (Radio Version)”

“Conceal The Face”

“Shifting Sands”

“Sunseeker (Radio Version)”

“Fist Of Tongues”

“Half Way Home”

“Virtual Isolation (Radio Version)”

“Somatography (Alternative Version)”

“Smile At The Moon”

“Freaks (Radio Version)”

“Voyager II (Urban Version)”

“Change (Acoustic Version)”





CD 2

“Light And Space (Radio Version)”

“Long Way Home (Alternative Version)”

“Turn On Tune In (Compound Version)”

“Phenomenon (Radio Version)”

“New Beginning”

“Round And Round (Acoustic Version)”

“Mission Profile (Radio Version)”

“Flags And Footprints (Acoustic Version)”

“The Ravages Of Time (Live Version)”

“Pilot In The Sky Of Dreams (Radio Version)”

“Elusive (Radio Version)”

“Safe To Fly (Acoustic Version)”







+0 -0



просмотров: 151