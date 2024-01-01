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THRESHOLD пересвели первые альбомы



THRESHOLD выпустили пересведенные версии первых четырех альбомов: Clone, Extinct Instinct, Wounded Land и Psychedelicatessen — они доступны на CD и виниле:



- Clone: Clear Orange 2LP

- Extinct Instinct: Clear Yellow

- Wounded Land: Transparent Green

- Psychedelicatessen: Transparent Violet



Видео с текстом к новой версии композиции "Freaks", доступно ниже.



Karl Groom: «Песня «Freaks» была одной из первых, написанных для Clone, и послужила отправной точкой для прихода Mac'a в THRESHOLD. Мы с нетерпением ждем возможности исполнить ее во время нашего предстоящего тура».



Richard West добавил: «Это потрясающе — выпустить „Freaks“ в качестве сингла спустя более четверти века после ее первого выхода. Это была первая песня, которую мы выпустили после прихода Mac в группу, и наш ремикс 2024 заставляет ее звучать совершенно по-новому».



Каждый альбом был ремикширован с оригинальных многодорожечных записей, что позволило вдохнуть новую жизнь в эти культовые пластинки времен становления Threshold. Рассказывая о процессе ремикширования, Karl Groom поделился:



«В звучании ранних альбомов были очевидные недостатки, а бюджет в то время был ограничен. Мы довели качество звучания до современных стандартов, сохранив при этом оригинальное исполнение. Здорово оглянуться назад на годы нашего становления и на то, как мы рисковали, создавая композиции, на которые опыт, возможно, заставил бы вас взглянуть по-другому».



Richard West добавил: «Nuclear Blast обратились к нам с предложением переиздать наш бэк-каталог, и это дало нам прекрасную возможность вернуться к оригинальным записям и улучшить качество миксов. Это было поистине ностальгическое чувство - вернуться и восстановить их в том виде, в котором они всегда должны были звучать».



Новые ремикшированные альбомы представляют собой новую главу для старых и новых поклонников, сочетая в себе сырое творчество ранних работ THRESHOLD с изысканным, современным звучанием.



Karl Groom размышляет об эволюции звучания THRESHOLD:



«Все, что было выпущено до «Dead Reckoning», ощущается как совершенно другая эпоха. Отчасти это связано с тем, что Mac, к сожалению, больше не с нами, но также и с тем, что основатели группы, такие как Jon Jeary и Nick Midson, двигались дальше, и звучание изменилось соответствующим образом».











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