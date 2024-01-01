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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
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Threshold

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THRESHOLD пересвели первые альбомы



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THRESHOLD выпустили пересведенные версии первых четырех альбомов: Clone, Extinct Instinct, Wounded Land и Psychedelicatessen — они доступны на CD и виниле:

- Clone: Clear Orange 2LP
- Extinct Instinct: Clear Yellow
- Wounded Land: Transparent Green
- Psychedelicatessen: Transparent Violet

Видео с текстом к новой версии композиции "Freaks", доступно ниже.

Karl Groom: «Песня «Freaks» была одной из первых, написанных для Clone, и послужила отправной точкой для прихода Mac'a в THRESHOLD. Мы с нетерпением ждем возможности исполнить ее во время нашего предстоящего тура».

Richard West добавил: «Это потрясающе — выпустить „Freaks“ в качестве сингла спустя более четверти века после ее первого выхода. Это была первая песня, которую мы выпустили после прихода Mac в группу, и наш ремикс 2024 заставляет ее звучать совершенно по-новому».

Каждый альбом был ремикширован с оригинальных многодорожечных записей, что позволило вдохнуть новую жизнь в эти культовые пластинки времен становления Threshold. Рассказывая о процессе ремикширования, Karl Groom поделился:

«В звучании ранних альбомов были очевидные недостатки, а бюджет в то время был ограничен. Мы довели качество звучания до современных стандартов, сохранив при этом оригинальное исполнение. Здорово оглянуться назад на годы нашего становления и на то, как мы рисковали, создавая композиции, на которые опыт, возможно, заставил бы вас взглянуть по-другому».

Richard West добавил: «Nuclear Blast обратились к нам с предложением переиздать наш бэк-каталог, и это дало нам прекрасную возможность вернуться к оригинальным записям и улучшить качество миксов. Это было поистине ностальгическое чувство - вернуться и восстановить их в том виде, в котором они всегда должны были звучать».

Новые ремикшированные альбомы представляют собой новую главу для старых и новых поклонников, сочетая в себе сырое творчество ранних работ THRESHOLD с изысканным, современным звучанием.

Karl Groom размышляет об эволюции звучания THRESHOLD:

«Все, что было выпущено до «Dead Reckoning», ощущается как совершенно другая эпоха. Отчасти это связано с тем, что Mac, к сожалению, больше не с нами, но также и с тем, что основатели группы, такие как Jon Jeary и Nick Midson, двигались дальше, и звучание изменилось соответствующим образом».

THRESHOLD Release Remixed Versions Of Classic Albums On CD And Limited Edition Vinyl;






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