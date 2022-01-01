Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
*Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
[= ||| все новости группы



*

Threshold

*



26 авг 2022 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

15 июл 2022 : 		 Новое видео THRESHOLD

18 мар 2022 : 		 Переиздание THRESHOLD выйдет весной

7 июл 2021 : 		 THRESHOLD отправились в студию

23 апр 2020 : 		 Рассказ о туре THRESHOLD

12 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании THRESHOLD

8 сен 2017 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

17 авг 2017 : 		 Новое видео THRESHOLD

15 июл 2017 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

27 мар 2017 : 		 THRESHOLD сменили вокалиста

26 дек 2016 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в 2017

23 окт 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

25 сен 2015 : 		 Концертное видео THRESHOLD

14 авг 2015 : 		 Концертный релиз THRESHOLD выйдет в ноябре

30 окт 2014 : 		 Новое видео THRESHOLD

17 сен 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD доступен для прослушивания

6 сен 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

7 авг 2014 : 		 Трейлер нового альбома THRESHOLD

26 июл 2014 : 		 Видео с текстом от THRESHOLD

11 июл 2014 : 		 Детали нового альбома THRESHOLD

25 мар 2014 : 		 Новый альбом THRESHOLD выйдет в сентябре

6 фев 2014 : 		 Названия новых песен THRESHOLD

12 ноя 2013 : 		 THRESHOLD возвращаются в студию

31 янв 2013 : 		 Новое видео THRESHOLD

16 дек 2012 : 		 Два альбома THRESHOLD выйдут на виниле

9 дек 2012 : 		 Клавишник THRESHOLD о смене вокалиста и новом альбоме
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от THRESHOLD



zoom
King Of Nothing, официальное видео с текстом от THRESHOLD, доступно ниже. Этот трек взят из альбома DIVIDING LINES, выход которого намечен на 18 ноября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 44

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом