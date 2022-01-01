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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
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Cleanbreak

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|||| 21 мар 2022

Музыканты STRYPER, Ex-QUIET RIOT и RIOT в CLEANBREAK



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Бывший вокалист QUIET RIOT и финалист "American Idol" James Durbin присоединился к музыкантам STRYPER Robert Sweet и Perry Richardson (bass; also ex-FIREHOUSE) и
гитаристу RIOT Mike Flyntz в новом проекте CLEANBREAK, дебютное видео которого будет представлено в следующем месяце Frontiers Music Srl.

STRYPER, Ex-QUIET RIOT And RIOT Members Join Forces In CLEANBREAK




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