Новый альбом CLEANBREAK доступен для прослушивания



"Coming Home", новый альбом группы CLEANBREAK, в состав которой входят нывший вокалист QUIET RIOT и финалист "American Idol" James Durbin, музыканты STRYPER Robert Sweet и Perry Richardson и гитарист RIOT Mike Flyntz, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. Coming Home

2. Before The Fall

3. Dying Breed

4. We Are The Warriors

5. Dream Forever

6. The Man Of Older Soul

7. Still Fighting

8. The Pain Of Goodbye

9. Cleanbreak

10. Find My Way

11. No Other Hearts







