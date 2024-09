сегодня



Видео с текстом от CLEANBREAK



Группа CLEANBREAK, в состав которой входят нывший вокалист QUIET RIOT и финалист "American Idol" James Durbin, музыканты STRYPER Robert Sweet и Perry Richardson и гитарист RIOT Mike Flyntz, выпустит новую работу, получившую название "We Are The Fire", 11 октября на Frontiers Music Srl:



01. Warrior's Anthem

02. Never Gone

03. Unbreakable

04. Can't Lose Hope

05. Breathless

06. Deal With Yourself

07. Love Again

08. Bide Our Time

09. Start To Breathe

10. We Are The Fire

11. Resilience In Our Souls



Видео с текстом к композиции "Unbreakable" доступно ниже.







