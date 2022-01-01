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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 26
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Starchaser

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Новое видео STARCHASER



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"Dead Man Walking", новое видео группы STARCHASER, основанной гитаристом TAD MOROSE Kenneth'ом Jonsson'ом, к которому присоединились Ulrich Carlsson (Shaggy, ex-M.ILL.ION), Örjan Josefsson (Cibola Junction), Johan Koleberg (Wolf, Therion, Hammerfall, etc.) и Kay Backlund (Lions Share, Nils Patrik Johansson, Impera, etc.), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl.




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