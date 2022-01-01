сегодня



Новое видео STARCHASER



"Dead Man Walking", новое видео группы STARCHASER, основанной гитаристом TAD MOROSE Kenneth'ом Jonsson'ом, к которому присоединились Ulrich Carlsson (Shaggy, ex-M.ILL.ION), Örjan Josefsson (Cibola Junction), Johan Koleberg (Wolf, Therion, Hammerfall, etc.) и Kay Backlund (Lions Share, Nils Patrik Johansson, Impera, etc.), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl.







+0 -0



просмотров: 198

