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Новое видео STARCHASER
"Dead Man Walking", новое видео группы STARCHASER, основанной гитаристом TAD MOROSE Kenneth'ом Jonsson'ом, к которому присоединились Ulrich Carlsson (Shaggy, ex-M.ILL.ION), Örjan Josefsson (Cibola Junction), Johan Koleberg (Wolf, Therion, Hammerfall, etc.) и Kay Backlund (Lions Share, Nils Patrik Johansson, Impera, etc.), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl.
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