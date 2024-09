сегодня



Новое видео STARCHASER



"Battalion Of Heroes”, новое видео группы STARCHASER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Into The Great Unknown, выходящего 15 ноября на Frontiers Music Srl:



"Stella Exodus"

"Into The Great Unknown"

"Battalion Of Heroes"

"Who Am I"

"One By One"

"Shooting Star"

"Under The Same Sky"

"The Nightmare King"

"The Broken Empire"

"War Is A Bad Place For A Good Man"

"In A Time Of Steel"

"Far From Home"











+0 -0



просмотров: 75