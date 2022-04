Видео с текстом от STARCHASER

сегодня



"Starchaser", новое видео с текстом от группы STARCHASER, основанной гитаристом TAD MOROSE Kenneth'ом Jonsson'ом, к которому присоединились Ulrich Carlsson (Shaggy, ex-M.ILL.ION), Örjan Josefsson (Cibola Junction), Johan Koleberg (Wolf, Therion, Hammerfall, etc.) и Kay Backlund (Lions Share, Nils Patrik Johansson, Impera, etc.), доступно ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного альбома, выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Intro"

"Starchaser"

"Tokyo"

"Bringer Of Evil"

"Dead Man Walking"

"Angel Of Fear"

"I’ll Find A Way"

"Day Of Judgement"

"Killer Of Lies"

"Battleship"

"For A Dying World"

"Homeground"

"The Nightingale Paradox (Outro)"







