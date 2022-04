сегодня



MARCO MENDOZA готовит альбом



MARCO MENDOZA сообщил о том, что в этом году выпустит уже четвёртую сольную пластинку и вторую на Mighty Music/Target. Первым синглом станет “Take It To The Limit” — премьера намечена на 15 апреля.







