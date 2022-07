сегодня



Новый альбом MARCO MENDOZA выйдет осенью



MARCO MENDOZA выпустит новую работу, получившую название "New Direction", 16 сентября.



Трек-лист:



"Take It To The Limit"

"I Just Can’t Get Over You"

"Light It Up"

"Walk Next To You"

"Shoot For The Stars"

"All That I’m Living For"

"Free Ride"

"Can’t Explain It"

"Scream And Shout"

"New Direction"







