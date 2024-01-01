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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 41
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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Marco Mendoza

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28 ноя 2024 : 		 MARCO MENDOZA представил сингл

1 июл 2022 : 		 Новый альбом MARCO MENDOZA выйдет осенью

7 июн 2022 : 		 Новая песня MARCO MENDOZA

15 апр 2022 : 		 Новое видео MARCO MENDOZA

6 апр 2022 : 		 MARCO MENDOZA готовит альбом

8 янв 2022 : 		 Вышла книга MARCO MENDOZA

19 фев 2020 : 		 MARCO MENDOZA выпускает новый альбом

14 июн 2019 : 		 Новое видео MARCO MENDOZA

16 фев 2018 : 		 Видео с текстом от MARCO MENDOZA

20 янв 2018 : 		 Новое видео MARCO MENDOZA

20 дек 2017 : 		 Новый альбом MARCO MENDOZA выйдет весной

19 сен 2017 : 		 MARCO MENDOZA выпускает сольную работу

22 сен 2010 : 		 MARCO MENDOZA выпустит второй сольный альбом
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|||| 28 ноя 2024

MARCO MENDOZA представил сингл



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MARCO MENDOZA вместе с певицей Marla Adler представил рождественский сингл "I'm Your Christmas Present".




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