Музыканты SOUNDGARDEN, NIRVANA и PEARL JAM в 3RD SECRET
Группа 3RD SECRET, в состав которой входят гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil, басист NIRVANA Krist Novoselic, барабанщик SOUNDGARDEN и PEARL JAM Matt Cameron, гитарист Bubba Dupree из VOID, а также вокалистки Jennifer Johnson и Jillian Raye (коллега Novoselic'а по GIANTS IN THE TREES), выпустили дебютную пластинку одиннадцатого апреля.
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