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3rd Secret

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Музыканты SOUNDGARDEN, NIRVANA и PEARL JAM в 3RD SECRET



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Группа 3RD SECRET, в состав которой входят гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil, басист NIRVANA Krist Novoselic, барабанщик SOUNDGARDEN и PEARL JAM Matt Cameron, гитарист Bubba Dupree из VOID, а также вокалистки Jennifer Johnson и Jillian Raye (коллега Novoselic'а по GIANTS IN THE TREES), выпустили дебютную пластинку одиннадцатого апреля.

Трек-лист:

01. Rhythm Of The Ride

02. I Choose Me

03. Last Day Of August

04. Winter Solstice

05. Lies Fade Away

06. Live Without You

07. Right Stuff

08. Dead Sea

09. Diamond In The Cold

10. Somewhere In Time

11. The Yellow Dress

Members of SOUNDGARDEN, NIRVANA And PEARL JAM Launch New Supergroup 3RD SECRET











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