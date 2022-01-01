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Музыканты SOUNDGARDEN, NIRVANA и PEARL JAM в 3RD SECRET



Группа 3RD SECRET, в состав которой входят гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil, басист NIRVANA Krist Novoselic, барабанщик SOUNDGARDEN и PEARL JAM Matt Cameron, гитарист Bubba Dupree из VOID, а также вокалистки Jennifer Johnson и Jillian Raye (коллега Novoselic'а по GIANTS IN THE TREES), выпустили дебютную пластинку одиннадцатого апреля.



Трек-лист:



01. Rhythm Of The Ride



02. I Choose Me



03. Last Day Of August



04. Winter Solstice



05. Lies Fade Away



06. Live Without You



07. Right Stuff



08. Dead Sea



09. Diamond In The Cold



10. Somewhere In Time



11. The Yellow Dress

























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