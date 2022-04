сегодня



Видео с выступления 3RD SECRET



Видео с выступления группы 3RD SECRET, в состав которой входят гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil, басист NIRVANA Krist Novoselic, барабанщик SOUNDGARDEN и PEARL JAM Matt Cameron, гитарист Bubba Dupree из VOID, а также вокалистки Jennifer Johnson и Jillian Raye (коллега Novoselic'а по GIANTS IN THE TREES), состоявшегося в Museum Of Pop Culture, Seattle, доступно для просмотра ниже.













+0 -0



просмотров: 98