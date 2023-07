сегодня



Новое видео 3RD SECRET



"State Of Mind", новое видео группы 3RD SECRET, в состав которой входят гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil, басист NIRVANA Krist Novoselic, барабанщик SOUNDGARDEN и PEARL JAM Matt Cameron, гитарист Bubba Dupree из VOID, а также вокалистки Jennifer Johnson и Jillian Raye (коллега Novoselic'а по GIANTS IN THE TREES), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The 2nd 3rd Secret".



Трек-лист:



01. Reckless Room

02. Her Disease

03. State Of Mind

04. Climb Aboard

05. So Close

06. Queens

07. Ditch

08. Awaken Ye Sleeper

09. Gift From Above

10. Let It Burn







