INTEGRITY переиздают альбомы



INTEGRITY десятого июня выпустят новые версии альбомов "Those Who Fear Tomorrow" и "Systems Overload", которые пересводил и ремикшировал Arthur Rizk (Power Trip, Code Orange, Kreator, Ghostemane). Они снабжены новым оформлением, а Igor Cavalera (ex-Sepultura, Absent in Body) & Brandon Gallagher (Trace Amount) переписали партии ударных.







