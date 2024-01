10 янв 2024



Компиляция INTEGRITY доступна для прослушивания



"All Death Is Mine : Total Domination", компиляция группы INTEGRITY, доступна для прослушивания ниже:



“All Death Is Mine”

“Making Love With Devil” (Zouo cover)

“Cradle To The Grave” (Motörhead cover)

“Bark At The Moon” (Ozzy Osbourne cover)

“Entartete Kunst vl”

“Skulls” (Misfits cover)

“Rites Of Love And Death” (Nothing cover)

“Scorched Earth”

“Flames Of The Immortal”

“Sons Of Satan” (Vermapyre cover)

“Document One” (GISM cover)

“Entartete Kunst vII”

“Night Of The Vampire” (Roky Erickson cover)

“Sweat Of A Nightmare” (Septic Death cover)

“Thaw” (Septic Death cover)

“Poison Mask” (Septic Death cover)

“Dream Silent” (Septic Death cover)

“Change” (Septic Death cover)

“All Death Is Mine” (Atsuki remix)







