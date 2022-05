сегодня



Переиздание INTEGRITY доступно для прослушивания



"Those Who Fear Tomorrow", переиздание INTEGRITY, доступно для прослушивания ниже.



Трек-лист:



1. Den Of Iniquity 00:00

2. Those Who Fear Tomorrow 01:28

3. Die Hard 04:37

4. Lundgren Crucifixion 07:02

5. Judgement Day 09:39

6. Descent Into . . . 11:59

7. Darkness 14:00

8. Tempest 16:58

9. In Contrast of Sin 19:30

10. Dawn of a New Apocalypse 22:11

11. Wings Tear 25:54

12. Harder They Fall 28:07

13. Candra Nama Vijayasya Stripum's Calayast 31:03

14. Apollyon's Whisper 31:44

15. March of the Damned 33:10







+0 -0



просмотров: 95