Новое видео DEATH SS



"Suspiria", новое видео DEATH SS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового 7-дюймового релиза, би-сайдом которого стала кавер-версия композиции "The Hell Of It", в оригинале вошедшая в саундтрек фильма Брайана Де Пальмы "Phantom Of The Paradise" 1974 года.







