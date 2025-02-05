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Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN?
246
Лидер SEPULTURA хочет братьев
221
Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA?
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все новости группы
Death SS
Италия
Heavy Metal
Horror Metal
Horror Hard 'n' Heavy
http://www.deathss.com
Facebook:
https://www.facebook.com/DeathSSofficial
5 фев 2025
:
Новое видео DEATH SS
19 дек 2024
:
Новое видео DEATH SS
22 ноя 2024
:
Новое видео DEATH SS
3 ноя 2024
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Новый альбом DEATH SS выйдет в 2025
20 апр 2022
:
Новое видео DEATH SS
16 янв 2021
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Вышли ранние записи DEATH SS
18 июл 2016
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Первые альбомы DEATH SS будут переизданы
13 дек 2013
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DEATH SS выпустили новый ЕР
18 апр 2013
:
Новый альбом DEATH SS выйдет в июне
29 ноя 2009
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Вокалист DEATH SS снимает хоррор
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Justified Sinner, новое видео DEATH SS, доступно для просмотра ниже.
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5 фев 2025
Damien
Я вот, если честно и тупоголово, никогда не понимал страсть некоторых западных творческих людей присваивать своим группам подобные названия. А почему не "Дивизия СС Бранденбург", почему не "Адольф Гитлер" или, на худой конец, "Бенито Муссолини"?
Хотя, конечно, название видео, "Оправданный грешник", быть может, и отвечает частично на мой вопрос: а, так ты оправданный, ну тогда не проблема, залезай в наш змеиный клубок, мы тут тебя не покусаем.
5 фев 2025
dark_medieval_times
Damien
,
(DEATH of Steve Sylvester) да всё просто СС это Стив Сильвестер) а не то что ты подумал. Гитлеры и прочее тут не причем.
просмотров: 137
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Хотя, конечно, название видео, "Оправданный грешник", быть может, и отвечает частично на мой вопрос: а, так ты оправданный, ну тогда не проблема, залезай в наш змеиный клубок, мы тут тебя не покусаем.