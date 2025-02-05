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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 137
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 55
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Death SS

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|||| сегодня

Новое видео DEATH SS



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Justified Sinner, новое видео DEATH SS, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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5 фев 2025
Damien
Я вот, если честно и тупоголово, никогда не понимал страсть некоторых западных творческих людей присваивать своим группам подобные названия. А почему не "Дивизия СС Бранденбург", почему не "Адольф Гитлер" или, на худой конец, "Бенито Муссолини"?

Хотя, конечно, название видео, "Оправданный грешник", быть может, и отвечает частично на мой вопрос: а, так ты оправданный, ну тогда не проблема, залезай в наш змеиный клубок, мы тут тебя не покусаем.
5 фев 2025
dark_medieval_times
Damien, (DEATH of Steve Sylvester) да всё просто СС это Стив Сильвестер) а не то что ты подумал. Гитлеры и прочее тут не причем.

просмотров: 137

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