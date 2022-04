сегодня



Видео с текстом от DRIFT INTO BLACK



DRIFT INTO BLACK опубликовали официальное видео с текстом к “Weight of Two Worlds”, которая будет включена в новую студийную работу “Earthtorn“, выходящую 20 мая. https://driftintoblack.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 34