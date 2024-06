сегодня



Новое видео DRIFT INTO BLACK



December Feat ALYXX, новое видео DRIFT INTO BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Voices Beneath the Rubble “, выход которого намечен на 28 июня:



1.The Horns of Despair

2.In Turmoil

3.The Great Machine

4.Voices Beneath the Rubble

5.Last Hope

6.Forever King

7.Blood Storm

8.What's Left In The Fire

9.Turning Of The Tide

10.December https://driftintoblack.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 59